Video: menonitas son víctimas de robos de costosos GPS piloto automático

En la colonia Manitoba, del distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, en lo que va de la semana, se denunciaron tres casos similares. Imágenes de circuito cerrado muestran a dos individuos con el rostro descubierto ingresando a propiedades privadas, sustrayendo los aparatos de los tractores. Los delincuentes eran apoyados por otro vehículo, y la investigación apunta a un agente policial en servicio activo como presunto cabecilla de la banda delictiva.

Los casos reportados por la Subcomisaría de la Colonia Manitoba se clasifican como Hecho punible contra la propiedad – Hurto. Entre los objetos hurtados se detallan, Piloto automático con su respectivo monitor, marca John Deere, conectado a un tractor del mismo fabricante, Otro equipo similar, también de la marca John Deere, sustraído del tractor de otro productor.

¿Para qué se utilizan estos equipos?

Los GPS piloto automático son sistemas que combinan tecnología satelital con automatización, utilizados para guiar tractores en tareas agrícolas con precisión, optimizando la siembra y reduciendo el uso de insumos. Estos dispositivos representan una inversión clave en la producción agropecuaria menonita.

Tras la denuncia, intervinieron agentes de la Subcomisaría local, así como equipos especializados de Criminalística de la Policía Nacional, Dirección General de Investigación Criminal, Departamento de Investigaciones y Departamento Antisecuestros.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, y se labró el acta correspondiente. Además, se articulan esfuerzos entre las policías de San Pedro y Amambay para investigar al uniformado sospechoso, quien presuntamente lidera esta red de robos en la zona.