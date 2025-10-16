Detienen a joven por supuesta coacción y violación sistemática de su propio primo en Coronel Bogado

Agentes de la Comisaría Sexta de Coronel Bogado detuvieron a un joven de 25 años que fue denunciado por su primo por supuesta coacción sexual, violación y abuso sexual en niños. El supuesto abuso se habría dado desde que la víctima tenía 11 hasta los 15 años, según la denuncia.