Detienen a joven por supuesta coacción y violación sistemática de su propio primo en Coronel Bogado

La agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de Coronel Bogado, Irene Raquel Rolón Verdún, ordenó la detención de un joven de 25 años domiciliado en el barrio San Blas del distrito. El mismo había sido denunciado por supuesta coacción sexual, violación y abuso sexual en niños.
Según la responsable de la causa, su primo hermano lo habría denunciado por el hecho. El relato indicaría que la víctima sufrió el abuso y la coacción sexual desde que tenía 11 años hasta los 15, por parte del ahora detenido.
La fiscal aclaró que los hechos se habrían dado cuando ambos eran menores de edad, pero continuaron cometiéndose cuando el ahora detenido cumplió los 18 años.
Lea más: Video: hurtan por séptima vez en colegio céntrico de Trinidad
Rolón detalló a la prensa que la víctima decidió hacer la denuncia en compañía de su padre, luego de haber accedido a tratamiento psicológico, donde le recomendaron conversar sobre el hecho con sus familiares.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy