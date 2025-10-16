Policiales

Detienen a joven por supuesta coacción y violación sistemática de su propio primo en Coronel Bogado

Agentes de la Comisaría Sexta de Coronel Bogado detuvieron a un joven de 25 años que fue denunciado por su primo por supuesta coacción sexual, violación y abuso sexual en niños. El supuesto abuso se habría dado desde que la víctima tenía 11 hasta los 15 años, según la denuncia.

Por Sergio González
16 de octubre de 2025 - 11:49
La agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de Coronel Bogado, Irene Raquel Rolón Verdún, ordenó la detención de un joven de 25 años domiciliado en el barrio San Blas del distrito. El mismo había sido denunciado por supuesta coacción sexual, violación y abuso sexual en niños.

Según la responsable de la causa, su primo hermano lo habría denunciado por el hecho. El relato indicaría que la víctima sufrió el abuso y la coacción sexual desde que tenía 11 años hasta los 15, por parte del ahora detenido.

La fiscal aclaró que los hechos se habrían dado cuando ambos eran menores de edad, pero continuaron cometiéndose cuando el ahora detenido cumplió los 18 años.

Rolón detalló a la prensa que la víctima decidió hacer la denuncia en compañía de su padre, luego de haber accedido a tratamiento psicológico, donde le recomendaron conversar sobre el hecho con sus familiares.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.