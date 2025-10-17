Acribillan automóvil estacionado frente a una vivienda en Bella Vista Norte

Una tremenda balacera se registró en la ciudad de Bella Vista Norte, departamento de Amambay, que produjo daños materiales en un automóvil de la marca Toyota, modelo Auris, propiedad de Luis Augusto Argüello Gómez (32), empleado de un establecimiento comercial. Según datos brindados por la Policía Nacional, el vehículo se encontraba estacionado frente a la vivienda del denunciante cuando se escucharon varios disparos.

El hecho ocurrió en Iturbe casi San Martín, del barrio Aviación de la ciudad de Bella Vista Norte.

El propietario salió a verificar y constató que el bien afectado por los disparos era su vehículo, por lo que llamó a los uniformados para tomar intervención en el caso. Agentes de la comisaría jurisdiccional y de Criminalística inspeccionaron la escena del hecho y constataron un total de 14 disparos efectuados.

Los autores y los motivos de los disparos son desconocidos

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional, basado en el testimonio del propietario del vehículo baleado, cuando éste salió a verificar lo que estaba pasando y se dio cuenta de que su rodado estaba dañado, ya no pudo visualizar a los autores de los disparos. Datos sobre el vehículo en el que se movilizaban los criminales no fueron revelados hasta el momento.

Asimismo, la Policía Nacional aún no informó sobre algún avance en materia investigativa que permita determinar quiénes perpetraron el ataque y el posible trasfondo de lo ocurrido.

Pobladores de la zona han expresado su preocupación debido a que en cuestión de meses hubo tres casos parecidos en la ciudad de Bella Vista. En todos ellos, el tipo de arma utilizada por los criminales fue pistola 9 mm, por lo que piden a los investigadores esclarecer los hechos.