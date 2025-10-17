Concepción: denuncian falta de agua proveída por Essap

La falta de agua potable en las casas ubicadas en diferentes puntos de la capital del primer departamento fue denunciada desde ayer, pero con el paso de las horas la queja de los usuarios fue creciendo. Este viernes ya en toda la ciudad no se tiene el servicio proveído por la Essap.

Supuestamente existe un desprendimiento de tubería en la zona de succión del agua cruda, este lugar está ubicado en el río Paraguay.

Funcionarios de la Essap están trabajando en el lugar para tratar de solucionar el inconveniente y reiniciar la distribución de agua potable a toda la ciudad de Concepción.

