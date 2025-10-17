De “Morotĩ” solo queda el nombre: el arroyo está colapsado de basura

El arroyo Morotĩ, ubicado en el barrio Santa Ana de Asunción, se encuentra nuevamente colmatado de basuras. Los vecinos afirman que la situación empeoró en los últimos meses debido a la falta de recolección y al retiro de los contenedores comunitarios.

“Antes teníamos contenedores en cada cuadra y el camión pasaba los días correspondientes, pero desde la intervención en la municipalidad se retiraron los contenedores y hace dos meses que el camión no entra más en nuestras calles”, lamentaron los vecinos de 35 Proyectadas y Parapití.

Explicaron que, ante la ausencia del servicio de recolección, muchas personas optan por arrojar sus desechos directamente al cauce del arroyo, agravando la contaminación y los riesgos sanitarios. “Pusimos carteles pidiendo que no tiren basura, pero igual vienen de todos lados y eso nos preocupa porque hay muchas enfermedades, moscas y estamos en época de dengue”, expresaron.

Muchos problemas en días de lluvia

Los pobladores relataron que incluso tuvieron que reparar por su cuenta el pequeño muro de contención del arroyo en varias ocasiones, debido al deterioro causado por la acumulación de desechos y las lluvias intensas. “La basura tranca todo y la correntada es fuerte cuando llueve, trae troncos que incluso afectan a algunas viviendas”, lamentaron.

También cuestionaron la falta de comunicación de las autoridades municipales. “No sabemos por qué se retiraron los contenedores, nadie nos explicó. Queremos una solución, que vuelvan los recolectores o que envíen nuevamente los contenedores”, reclamaron.

Finalmente, pidieron al intendente Luis Bello que intervenga para resolver el problema ambiental y sanitario que afecta a todo el barrio. “Necesitamos reuniones para buscar alternativas. Tenemos que tratar de concientizar a la gente, pero es muy difícil si no tenemos dónde tirar la basura”, concluyeron los vecinos.

Otro arroyo en crisis, cerca de futuro hospital

En el barrio Republicano, el arroyo Pesoa es otro cauce que se encuentra en estado lamentable, lleno de desechos de todo tipo. En la zona de la plaza que lleva el mismo nombre, justo detrás del terreno donde se planea construir un nuevo gran hospital, el olor es nauseabundo.

Los carriteros que acuden a arrojar sus desechos son un gran problema y los vecinos reclaman la necesidad de colocar contenedores para buscar paliar el problema, ante la falta de recolección constante.