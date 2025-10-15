Basurales “florecen” en barrios de Asunción

Asunción florece, no solo por efecto de la primavera, sino también por el empeoramiento de las condiciones de salubridad, que se da por importantes carencias en el servicio de recolección de basura de la Municipalidad, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-HC) En los barrios, los que “florecen” son los vertederos irregulares.

Vecinos de Virgen del Huerto, Bella Vista y Virgen de la Asunción denuncian que importantes avenidas se convirtieron en zona regular de descarga de desperdicios de todo tipo.

Uno de los puntos reportados está en la avenida Brasilia esquina San Salvador, donde ABC constató ayer que el paseo central estaba repleto de basura domiciliaria, ramas y hojas, producto de la poda de árboles. Uno de los troncos incluso ocupaba parte de la calle, un riesgo para automovilistas y motociclistas que circulan por ahí.

Avenida Lombardo, la “preferida”

La avenida Capitán Lombardo es una de las “preferidas” por quienes arrojan basura a la vía pública. A la altura del cruce con Presbítero Felipe Santiago León, donde hay un parque infantil, los desechos inundan la calle y la vereda.

Hay desperdicios domiciliarios y restos de podas obstaculizando el tránsito vehicular y peatonal. Además, la presencia de estos desperdicios significa un peligro para los niños que habitualmente utilizan el parque.

A dos cuadras de ahí, todavía sobre Lombardo, la esquina con la calle Profesora Silvia Enciso es otro punto de acumulación constante de desperdicios. En el lugar, ABC constató la presencia de gran cantidad de ramas y basura domiciliaria obstaculizando, también, la calle y la vereda.

“Herencia” de Nenecho

Desde el inicio de su gestión, Luis Bello (ANR-cartista), quien reemplazó a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), tras su renuncia como intendente en agosto, enfrentó graves inconvenientes en la prestación del servicio de recolección de basuras.

Varios barrios reportaron durante todo septiembre un deficiente servicio, algo que fue admitido desde la Dirección de Aseo Urbano, dependencia que reconoció que de los 27 camiones con los que cuentan, solo 16 estaban operando.