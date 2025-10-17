Filosofía UNA: decano creó centro de estudiantes “a medida”, denuncian

Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), denuncian que el decanato, a cargo de Ricardo Pavetti, y el consejo directivo, aprobaron un centro de estudiantes “paralelo”. Aseguran que es una “clara injerencia” en el estamento estudiantil.

La sede cuenta con su propio centro de estudiantes, denominado CEFFUNA (Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía UNA). No obstante, el espacio se encuentra acéfalo desde hace al menos dos años, debido a que la última presidenta electa dejó el cargo vacante.

Esta situación habría sido aprovechada por las autoridades para legalizar un centro estudiantil paralelo, según denuncian los universitarios, sin haberse realizado elecciones ni comunicar a todo el alumnado antes de tomar esta decisión, aprobada por la resolución 1681/25. La normativa fue comunicada a la comunidad educativa recién después de emitirse.

El nuevo centro estudiantil se denomina “CEFIL” y está presidido por el estudiante de Psicología Laboral, Adam Benítez. “A partir de hoy, 17 de octubre, el CEFIL queda formalmente constituido como la entidad que representa a todos los estudiantes de las distintas carreras”, indicaron en un comunicado.

Convocan a asamblea

Para este viernes (hoy), a partir de las 18:00, los universitarios agremiados al CEFFUNA, convocan a una asamblea general extraordinaria, como “medida urgente” ante la creación del centro paralelo.

Los jóvenes aseguran que esperan elegir un nuevo Tribunal Electoral Independiente (TEI) y un equipo directivo de contingencia.

“El centro estudiantil paralelo es a medida de las autoridades, para poder manejar a sus anchas la Facultad y evitar críticas”, manifestó uno de los universitarios agremiados al CEFFUNA.