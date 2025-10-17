Modernizan equipos de detección y extinción de incendios en la Central Hidroeléctrica Yacyretá

De acuerdo con un informe elaborado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), fueron reemplazados los antiguos sistemas (con más de 30 años de funcionamiento) de detección, alarma y extinción de incendios en los generadores. Los modernos equipos instalados, que utilizan dióxido de carbono (CO₂) a baja presión (21 kg/cm²), mejorarán la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia operativa, reduciendo riesgos y facilitando el mantenimiento.

El documento destaca que los principales componentes del nuevo sistema —tanques de almacenamiento, válvulas, tableros eléctricos, detectores, accionadores y sirenas audiovisuales— pertenecen a marcas líderes del mercado internacional y fueron fabricados bajo rigurosos estándares de calidad para la protección contra incendios. La totalidad de los elementos del sistema de detección y alarma cuenta con certificación UL/FM y fueron importados desde Estados Unidos, Alemania y Brasil.

Las tareas de implementación del nuevo sistema se pusieron en marcha en mayo pasado. Hasta la fecha, ya fueron incorporadas 16 de las 20 unidades generadoras de la sala de máquinas de la CHY. La puesta en servicio de las primeras ocho unidades demandó aproximadamente 15 días, con la participación de profesionales entre ingenieros, licenciados y técnicos.

Gracias a la optimización de procesos y a la curva de aprendizaje del equipo, el plazo se redujo a 10 días para las siguientes instalaciones, manteniendo los mismos recursos. Está previsto completar las 20 unidades generadoras hacia fines de diciembre de 2025, según el informe oficial.

Con la implementación de este proyecto, Yacyretá reafirma su compromiso con la seguridad y la confiabilidad operativa de sus instalaciones, asegurando la protección integral de los 20 generadores de la Central Hidroeléctrica por los próximos 25 a 30 años.

