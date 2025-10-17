Municipalidad de Asunción: Funcionarios de Aseo Urbano se quedan sin IPS por falta de pago

Los funcionarios de la Municipalidad de Asunción quedaron desde hoy sin cobertura médica del Instituto de Previsión Social (IPS), debido a que la administración comunal no realiza los pagos correspondientes desde julio, pese a que todos los meses se descuentan los aportes de sus salarios. A raíz de esta situación, los trabajadores de Aseo Urbano se encuentran esta mañana protestando.

Pese a que no suspenderán los servicios de limpieza esta mañana, anunciaron que al mediodía se reunirán para ver qué medidas tomar. No descartaron el inicio de una huelga general.

La denuncia fue presentada por los sindicatos que agrupan a los trabajadores municipales, quienes advierten que alrededor de 4.000 funcionarios y sus familias quedaron sin acceso a consultas, internaciones, diálisis, operaciones y tratamientos médicos esenciales.

“Desde esta semana los familiares ya no están recibiendo atención y desde hoy tampoco los titulares. Todo está suspendido: diálisis, operaciones programadas, terapias. Necesitamos una respuesta oficial”, señaló Alberto Gaona, del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama).

Cuestionó la falta de sensibilidad por parte de las autoridades comunales. “Ya comunicamos a los administradores de la Municipalidad. No sé si el director de Administración y Finanzas tiene sentido social, porque tenemos compañeros y familiares enfermos que necesitan atención médica urgente. Señor administrador, tenga la sensibilidad de solucionar el problema en este momento”, reclamó.

Analizan posibles demandas

Por su parte, Julio Fernández, presidente del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Asunción (Sinoema), anunció que están analizando acciones legales y no descartan medidas de fuerza.

“Estamos viendo la posibilidad de hablar con nuestros asesores jurídicos, porque no vamos a permitir que los trabajadores ni sus familias salgan perjudicados. Si hace falta, la Municipalidad va a tener que pagar quimioterapias y cirugías. Evidentemente, no hay ninguna protección para los 4.000 trabajadores afectados”, afirmó.

Fernández recordó que la administración de Asunción forma parte del Gobierno Central, por lo que existen mecanismos de financiamiento y negociación que podrían destrabar el conflicto. “Si hay voluntad política, con una llamada telefónica se soluciona”, expresó.

Asimismo, informó que al mediodía se realizará una asamblea general para definir los pasos a seguir, sin descartar la posibilidad de una huelga general. “Desde hoy, si un compañero cae accidentado en la calle, no va a poder ser atendido en el IPS”, advirtió.

“Tenemos una tripartita programada en el Ministerio, porque hay muchos inconvenientes. Ojalá que se haga justicia, porque con este gobierno es muy difícil hablar de justicia social”, concluyó Gaona.