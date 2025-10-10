Funcionarios de Asunción reclaman falta de pago a la Aso, pese a descuentos mensuales

La crisis financiera de la Municipalidad de Asunción está afectando a muchas organizaciones, entre ellas la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción (Afuma). Javier Insfrán, uno de los asociados, detalló que ya realizaron cinco protestas para exigir el pago de los descuentos salariales retenidos.

Explicó que debido a ese déficit que se genera ya tienen meses de retraso con casas financieras, seguros de sepelios, pagos de seguros médicos y deudas acumuladas en las casas comerciales.

Insfrán enfatizó que el reclamo es sobre dinero que ya fue descontado de sus salarios, lo que en papeles los mantiene “al día en la municipalidad con Afuma”, pero los deja endeudados porque la administración de la comuna no hace la transferencia.

“Lo único que hacemos es reclamar, reclamar y reclamar. Que paguen porque nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo en vez de estar en nuestros lugares de trabajo. Hay gente que estuvo trabajando anoche, están viniendo a acompañarnos, están sin dormir, sin descansar," gritaba el dirigente, lo que fue acompañado por una ola de aplausos y vítores de los manifestantes.

“Todos son responsables”

Señaló que el Intendente Bello, quien asumió hace solo un mes, argumentó que las deudas son anteriores a su gestión. Sin embargo, Insfrán le recordó su pasado en el cuerpo municipal.

“Él me dice que: ‘Por favor, hace un mes que asumí, las deudas son de cinco meses’, pero la responsabilidad también, señor intendente Luis Bello, es de usted, porque usted fue concejal, estuvo en la junta, sabe los manejos financieros administrativos del intendente saliente también," afirmó el representante de Afuma. “Entonces, todos son responsables en esto. Nadie puede decir: ‘Yo no, yo no fui’“.

Insfrán además lanzó una fuerte sugerencia al jefe comunal. “Si él dice que no puede solucionar en estos momentos los inconvenientes, yo le sugiero que renuncie y que venga gente que sí realmente va a solucionar el problema y que se nos pague", exclamó.

Piden al menos un pago mínimo

La asociación, que Insfrán señaló que la asociación está en una situación crítica debido a este problema financiero.

“Nosotros ni siquiera estamos pidiendo la totalidad que cancele, sino que una parte, por lo menos, lo mínimo de lo que nos deben, para que nuestra asociación funcione," explicó. El objetivo de la protesta era lograr el pago “hoy” para que Afuma pueda seguir operando y que los trabajadores puedan volver a sus puestos “tranquilos”.