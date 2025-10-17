Nacionales

Patrulla Caminera: remoción de carteles ilegales en rutas seguirá en San Ber y CDE

La directora de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera comentó que, luego del despeje de carteles instalados irregularmente en la franja de dominio de la Ruta PY03 en Saltos del Guairá, se realizarán trabajos similares próximamente en ciudades como San Bernardino y Ciudad del Este.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 06:38
Ruta PY03 luce renovada tras el retiro de 17 carteles instalados de forma irregular
Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas durante la remoción de un cartel ilegal al costado de la Ruta PY03, en Saltos del Guairá.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Patricia Ferreira, directora de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, indicó que continuarán en los próximos días los trabajos de remoción de cartelería no autorizada en rutas de Paraguay.

Esta semana, la Patrulla Caminera formó parte de un operativo de eliminación de carteles instalados de forma irregular dentro de la franja de dominio de la Ruta PY03 a la altura de la localidad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, que comprometían la visibilidad de los conductores.

Unos 17 carteles con pórticos fueron retirados de la franja de dominio de la ruta al representar un peligro para la seguridad vial, según el Ministerio de Obras Públicas.

Apuntan a San Ber y Ciudad del Este

Ferreira explicó que las acciones en Salto del Guairá forman parte de un plan más amplio de despeje de los espacios públicos en torno a las rutas.

En ese sentido, indicó que en los próximos días se realizarán operativos similares en sitios como San Bernardino o Ciudad del Este.

Agregó que la Patrulla Caminera eleva periódicamente informes al Ministerio de Obras sobre cartelería instalada irregularmente y otras irregularidades estructurales en rutas, como la construcción no autorizada de lomadas.