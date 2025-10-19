Feria en Veterinaria UNA: realizarán degustación de alimentos a base a la proteína animal

El próximo viernes, 24 de octubre, se realizará la feria pedagógica organizada por los alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con el apoyo de la FAO. Contarán con degustación gratuita de alimentos con base en proteína animal.

La actividad incluye conferencias, demostraciones practicas y actividades interactivas para acercar el aprendizaje de manera divertida y educativa, así como, conectar la producción animal con la comunidad y crear vínculos entre instituciones y la sociedad, indican.

Gabriela Espínola, alumna de la mencionada facultad, manifestó que esta actividad también les brindará la oportunidad de formar redes de apoyo y dar a conocer lo que se realiza en la casa de estudio.

“Hay mucha gente que no sabe que en la facultad, por ejemplo, se vende leche, huevo, queso, entonces nosotros en la feria lo que hacemos es una degustación de todos los alimentos que se pueden hacer en base a la proteína animal que acá se produce”, especificó.

Algunos de los productos para degustar serán: chupín y milanesa de pescado, elaborados con tilapias que se cría en la facultad.

Lea más: Compromiso con la salud pública y bienestar animal

Beneficios de la feria para los estudiantes

Experiencia pre-profesional.

Capacitación técnica especializada.

Desarrollo de habilidades de investigación.

Resolución de problemas.

Desarrollo de liderazgo y habilidades sociales.

Beneficios de la feria para la comunidad

Conecta la producción animal con la comunidad.

Crea vínculos entre instituciones y la sociedad.

Brinda acceso a información confiable.

Inspira a apostar por la producción animal responsable y el compromiso social.

La feria se desarrollará el próximo viernes 24 de octubre de 09:00 a 15:00 en el mangal (ex quincho) de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la sede central, al lado del sector antirrábico.