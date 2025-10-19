Peregrinación jubilar en Pilar

En el marco del Año Jubilar 2025, proclamado por el papa Francisco (+) desde el Vaticano, la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones realizó una multitudinaria peregrinación diocesana en la capital del duodécimo departamento.

Fieles provenientes de todas las parroquias del departamento se congregaron en la plaza del barrio Obrero, desde donde partieron rumbo a la Basílica Menor Nuestra Señora del Pilar.

La caminata estuvo presidida por el obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, monseñor Osmar López, acompañado por los sacerdotes de cada comunidad parroquial.

Con cánticos, oraciones y muestras de devoción, los peregrinos recorrieron las calles de la ciudad de Pilar hasta llegar al principal templo mariano del sur del país, donde se celebró la santa misa.

Transmitir fe a nuevas generaciones

Durante la homilía, el obispo Osmar López destacó la importancia de transmitir la fe a las nuevas generaciones. “Muchos niños que van a la catequesis ni siquiera conocen la señal de la cruz; debemos ser nosotros, los adultos, quienes les enseñemos y les transmitamos la fe”, exhortó.

En otro momento, el prelado subrayó el mensaje central del jubileo. “Hoy queremos transmitir el mensaje de ser peregrinos de la esperanza en un mundo cansado. Muchos niños hoy en día dicen con facilidad ‘estoy aburrido’; necesitan encontrar algo que les devuelva la alegría. Vivimos en un mundo donde la tecnología avanza, pero también crecen la soledad, la falta de compartir y de animarnos mutuamente”, expresó.

“El papa Francisco ha querido que este año, como Iglesia, podamos ser peregrinos de la esperanza, para decirle al otro: no estás solo, yo te acompaño. Debemos animarnos entre todos”, añadió el obispo.

Finalmente, monseñor Osmar López alentó a no perder la confianza en Dios: “No perdamos la esperanza; confiemos en el Señor, porque tarde o temprano Él actuará en nuestras vidas”.

El encuentro jubilar concluyó con la bendición del obispo a los fieles y con un renovado compromiso de fortalecer la fe, la fraternidad y la esperanza en todas las comunidades del departamento.