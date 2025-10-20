Habilitan servicio de Reumatología para adultos en el Hospital Regional de Paraguarí

En el Hospital Regional de Paraguarí, el servicio denominado Hospital Día Reumatológico permitirá ofrecer tratamientos ambulatorios, seguimiento médico y acompañamiento interdisciplinario, sin necesidad de internaciones prolongadas, explicó el director del nosocomio, doctor Luis Yd.

Aclaró que, de esta manera, se busca favorecer la recuperación de los pacientes, mejorar la adherencia terapéutica y contribuir a una mejor calidad de vida.

La creación del Hospital Día Reumatológico responde a la necesidad de brindar una atención integral y continua a las personas con patologías reumatológicas, fortaleciendo la red de servicios del Hospital Regional y promoviendo una atención más accesible y especializada, destacó el médico.

Lea más: Médicos califican como exitosas las primeras jornadas de cirugías pediátricas realizadas en el interior

El área está a cargo del reumatólogo doctor Justino Toledo, especialista en reumatología, quien atenderá a los pacientes los días miércoles, en turnos de mañana y tarde. Lo acompañará Ana Karen Galeano, encargada de administrar los medicamentos indicados por el profesional tratante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La paciente Elodia Vysokolán destacó la importancia del nuevo servicio de atención a pacientes reumatológicos, señalando que facilita el acceso al tratamiento. Comentó que, en su caso, anteriormente debía trasladarse a otros servicios para recibir atención médica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tratamientos son provistos por el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con un protocolo médico que se ajusta a las características de cada paciente. En una primera etapa, se utilizan medicamentos de administración oral; en los casos que no presentan una respuesta adecuada, se implementa la terapia biológica, que consiste en la aplicación de ampollas semanales, explicó el doctor Yd.

Lea más: Pobladores y autoridades frenan cierre del Puesto de Salud de Escobar y repudian abandono del Estado

El director resaltó que la habilitación de este nuevo servicio representa un avance significativo para la atención sanitaria en el departamento de Paraguarí. Este servicio fue posible gracias a la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR), quien impulsó la adecuación de la sala de traumatología. Además, al destinar ese espacio para reumatología, se construyó una nueva sala destinada a la atención de niños con otras patologías.

Para agendamientos, los interesados pueden comunicarse al número telefónico 0986 732 611.