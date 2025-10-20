Reclusos van a limpiar las calles de Concepción

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora y el intendente de Concepción Bernardo Villalba Ayala firmaron la semana pasada un convenio de cooperación para que personas privadas de libertad realicen actividades comunitarias que beneficien a la ciudad.

“Esta alianza nos permite sumar esfuerzos, dar oportunidades reales a las PPL y apoyar a los municipios con mano de obra que está lista para aportar”, declaró Nicora.

¿Qué harán los reclusos en las calles?

Según indicó el Ministerio de Justicia, este convenio permitirá que los reclusos realicen tareas como limpieza de espacios públicos, hermoseamiento de plazas y cuidado de recursos hídricos, siempre bajo la supervisión de los agentes penitenciarios.

Participaron de la firma del convenio la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; el director del penal de Concepción, Andrés Cabral, y el juez de Ejecución, Álvaro Cáceres.

