Villarrica eligió a su Musa del Ybytyruzú, Amada Inefable y Panambi Vera de la Simpatía para el Festival de la Raza 2025

Villarrica vivió una velada de gala este domingo con la tradicional elección de la Musa del Ybytyruzú, un evento que forma parte del programa cultural del Festival de la Raza 2025. El certamen, inspirado en las obras poéticas de Manuel Ortiz Guerrero, ensalza a la mujer guaireña como símbolo de inspiración, cultura y elegancia.

El evento se desarrolló ante un Teatro Municipal repleto de público, donde 12 jóvenes de distintos barrios y distritos del Guairá desfilaron en tres pasarelas: atuendo tradicional, vestimenta casual y traje de gala. La noche estuvo acompañada de presentaciones musicales y artísticas, en un ambiente festivo que anticipa la gran Noche Gigante del festival.

La ganadora del título principal, Musa del Ybytyruzú, fue Indra Nazira Velázquez Aguirre, de 20 años, profesora de danza y estudiante de Medicina. La joven también obtuvo el reconocimiento de Miss Redes Sociales, tras una votación pública realizada a través de las plataformas digitales de la Municipalidad de Villarrica.

El título de Amada Inefable, inspirado en la figura del amor idealizado en la poesía de Ortiz Guerrero, fue otorgado a Fátima Adriana Vera Rodríguez, de 22 años, estudiante de Psicología. Por su parte, Panambi Vera de la Simpatía recayó en la joven artista y deportista Glenda Janeth Pereira Vega, de 16 años, quien se ganó al público por su carisma y sencillez.

El jurado evaluó la elegancia, el desenvolvimiento escénico y el mensaje cultural de las participantes. Entre ellas se encontraban Janice Sofía Díaz González, Emilia Luján González Soto, Giuliana Portillo Rojas, Daiana Báez, Erika Cañete Sánchez, Ami Russi Esquivel, Andrea Cardozo Román, Denisse Azar Brítez y Thiara Britos Rasouli.