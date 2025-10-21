La línea B4 fue adjudicada para “Red Búho”: unirá Asunción con Luque

La adjudicación de la línea B4 para la Red Búho promoverá la movilidad nocturna segura y accesible en el área metropolitana, aseguran desde el Viceministerio de Transporte.

La empresa estará a cargo de la operación del itinerario Asunción–Luque, que partirá del microcentro capitalino y llegará hasta el centro de Luque, recorriendo arterias principales como Mcal. López, Rca. Argentina, San Martín, Aviadores del Chaco, Autopista Silvio Pettirossi, Elizardo Aquino, Cerro Corá, Corrales y Tte. Rojas Silva, en las cercanías del Santuario de la Virgen del Rosario.

El servicio contará con salidas programadas entre las 22:00 y las 03:30.

Las unidades de la Red Búho son de servicio diferencial, con un pasaje de G. 3.400 y una identificación visible mediante un cartel distintivo que, en este caso, llevará la denominación “B4” para facilitar su reconocimiento en los distintos puntos del recorrido.

Otras líneas de la Red Búho

Línea B1 (Asunción–San Lorenzo).

Línea B3 (Asunción–Ñemby).

Línea B2 (Asunción–Limpio) en proceso de adjudicación.

Más de 77.000 validaciones

Hasta la fecha, la Red Búho registra 77.348 validaciones, reflejo del crecimiento sostenido del sistema de transporte nocturno.

Del total, la línea B1 (Asunción–San Lorenzo) alcanza 72.882 validaciones, mientras que la línea B3 (Asunción–Ñemby) suma 4.466.