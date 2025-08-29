Reunión entre el Viceministerio y choferes del transporte público se reanuda el lunes

Este viernes se llevó a cabo la reunión tripartita convocada para mediar entre el Viceministerio de Transporte y representantes de los trabajadores del transporte público de pasajeros, ante el anuncio de una huelga para los días 3 y 4 de noviembre.
Las negociaciones se retomarán el lunes a las 15:00, cuando intentarán llegar a un acuerdo para garantizar el servicio a la ciudadanía.
“Ellos presentaron su inquietud en cuanto a algunos articulados de la ley de reforma y el lunes vamos a dar nuestra apreciación sobre esos puntos y ese es el acuerdo que llegamos hoy”, indicó Emiliano Fernández, Viceministro de Transporte
Seguido añadió: “Creo que es un acuerdo muy importante, el cual demuestra ese espíritu de diálogo por parte de ambos para tartar de llegar a un acuerdo y no perjudicar a la ciudadanía”.
Los conductores del transporte público exigen aplazar el estudio del proyecto de reforma del transporte público impulsado por el Gobierno.
Los voceros piden que se tengan en cuenta los derechos laborales de los trabajadores y solicitan modificar el plan de la transformación del transporte público, presentado por el ejecutivo, para que se los incluya en la discusión.