Reunión entre el Viceministerio y choferes del transporte público se reanuda el lunes

La reunión tripartita para mediar entre el Viceministerio de Transporte y representantes del transporte público quedó en un cuarto intermedio este viernes y se reanudará el lunes. Los choferes exigen que se tengan en cuenta sus derechos laborales, ante el proyecto de ley de la reforma del transporte.