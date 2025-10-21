La Renga cubrió el traslado del fanático argentino fallecido en Asunción

Néstor Torres, un argentino de 35 años, falleció el sábado en la plaza “Rodríguez de Francia”, tras atragantarse mientras compartía un asado con un grupo de amigos. El extranjero había viajado a Paraguay junto a amigos para asistir al concierto de la banda de rock La Renga, que se realizaba esa misma noche en el Puerto de Asunción.

Tras el trágico hecho, los familiares solicitaron a través de las redes sociales ayuda económica para cubrir los costos del traslado del cuerpo hasta el Chaco Argentino, según publicó el medio local “Diario Chaco”.

Gesto de La Renga

Sin embargo, pocas horas después se confirmó que la banda La Renga se hizo cargo de los gastos. Un familiar de Néstor, expresó su agradecimiento a través de las redes sociales: “Ya se cubrió el traslado. MUCHAS GRACIAS a todos y sobre todo a La Renga que al enterarse no dudaron en comunicarse y darnos una mano enorme”.

Según informó Natalia Torres, hermana de Néstor, el traslado se realizará hoy por la mañana. El vehículo llegaría aproximadamente a las 15:00 al territorio chaqueño argentino.

El fallecido deja huérfanos a una niña de 12 años y aun bebé de apenas dos meses, detalló Diario Chaco.