Argentino falleció por un aparente atragantamiento con asado en Asunción

La víctima fatal fue identificada como Néstor Torres (35), oriundo del Chaco argentino. El fallecimiento se registró cerca de las 16:00 de este sábado.

El hombre fue asistido por bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional, en la plaza Rodríguez de Francia de Asunción.

El oficial interviniente, Juan Maqueda, relató que los bomberos intentaron salvarlo y le practicaron la reanimación durante una hora, lamentablemente sin éxito. Resaltó que se descartó un infarto y también una muerte violenta, pero evitó confirmar el atragantamiento debido a que fueron convocados forenses para determinar la causa de muerte de manera oficial.

Víctima vino para un concierto

Detalló que el hombre llegó a Paraguay con un grupo de amigos para el concierto de la banda de rock La Renga, que se desarrollará esta noche en el Puerto de Asunción. “Estaban compartiendo un asado, ingiriendo bebidas alcohólicas tranquilamente, esperando el concierto, cuando lastimosamente pasó esto”, señaló en vivo para C9N.

El caso quedó a cargo de la agente fiscal Claudia Aguilera, quien convocó al Consulado para asistir a los amigos de la víctima.

