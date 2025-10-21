Vecinos de Estero Cambá arreglan su propio camino ante el abandono oficial

Pobladores de Estero Cambá, del distrito de San Juan de Ñeembucú, se vieron obligados a reparar por cuenta propia el camino que se encuentra en deplorable estado, ante el olvido de las autoridades.

Ya en el año 2024, los vecinos de esta comunidad realizaron una manifestación pacífica exigiendo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Gobernación la construcción de un camino de todo tiempo, al menos con ripio.

El trayecto corresponde al trazado de la antigua ruta PY04, que quedó en el abandono tras la construcción del nuevo asfaltado, dejando aisladas a varias comunidades.

Según los pobladores, fueron engañados en varias ocasiones con promesas incumplidas. Cansados de esperar, decidieron improvisar una herramienta con rejas de arado, tiradas por un automóvil, para mejorar mínimamente el camino.

“Las cosas empeoraron con las intensas lluvias. Una señora de 60 años cayó en una cuneta y se fracturó varias costillas”, relató Ireneo Vázquez, de la zona de Carandayty.

Comentó que, en raras ocasiones, las maquinarias del MOPC o de la Gobernación realizan perfilados, pero solo en la ruta principal, sin ingresar a los caminos vecinales.

El jefe del distrito N° 12, ingeniero Pedro Cantero, reconoció que existen numerosos puntos críticos. “De a poco estamos poniendo los tramos en condiciones. Ahora estamos trabajando en la zona de Sanjita, cerca de Laureles, junto con personal de la Gobernación”, señaló.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Ñeembucú, Rolando Espinoza, afirmó que se realizaron intervenciones desde San Juan de Ñeembucú hasta Estero Cambá.

“Las lluvias nos obligó a suspender temporalmente los trabajos. “También tenemos previsto intervenir en la zona de Apipé, Laureles y Tacuarai, en el distrito de Tacuaras”, añadió.

El concejal departamental Alberto Ghiringhelli (PLRA) recordó que viene denunciando desde hace tiempo el mal estado de los caminos y puentes.

“Incluso solicité declarar la emergencia vial departamental, pero la Gobernación decidió priorizar obras como polideportivos e iluminación de canchas. No digo que estén mal esas inversiones, pero la prioridad para la gente son los caminos y los puentes en condiciones”, subrayó.