Octubre Rosa: mujeres que apoyan a pacientes con cáncer de mama buscan concienciar a través del arte

El evento de arte se denominó “La Exposición Escondida” y tiene como propósito visibilizar la importancia de realizarse chequeos preventivos contra el cáncer de mama, incluso cuando no existen síntomas aparentes, señalan desde la Asociación de Mujeres de Apoyo contra el Cáncer de Mama.

La iniciativa surge ante la creciente preocupación por el aumento de casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes y la necesidad de reducir la edad promedio para la realización de estudios de detección.

Eligieron el arte como vehículo para transmitir un mensaje poderoso: “lo importante no siempre se ve a simple vista”.

La exposición está inspirada en las técnicas utilizadas por especialistas para analizar obras de arte con rayos X, método que permite revelar trazos ocultos bajo la pintura.

Se materializó en una pieza artística que refleja esa dualidad entre lo visible y lo invisible, mencionan.

“En colaboración con la artista paraguaya Laura Herreros, se creó una obra con trazos deliberadamente escondidos que simulaban los signos de un cáncer en estado avanzado. Posteriormente, se revelaron las marcas ocultas bajo la superficie: una metáfora visual del diagnóstico temprano y la importancia de mirar más allá de lo aparente”, expresan.

La presentación oficial de “La Exposición Escondida” tuvo lugar el pasado sábado, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco del Octubre Rosa.

La obra presentada, de carácter contemporáneo, no forma parte de la exposición del museo, ni de los valores estéticos ni curatoriales, sino que, se alinea a los valores humanos, reafirmando el poder del arte para transmitir mensajes importantes, como la detección temprana del cáncer de mama, manifestaron.

Anunciaron que la campaña continuará con acciones itinerantes en instituciones educativas y centros de salud, buscando acercar el mensaje de la detección temprana a todo el país.