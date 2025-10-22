Por refacciones, alumnos dan clases en modalidad de “burbujas” en escuela Celsa Speratti

Alumnos de la emblemática escuela Celsa Speratti, una de las instituciones educativas públicas más conocidas de Asunción, dan clases presenciales de forma escalonada debido a la realización de obras de refacción.
Están en curso obras de reparación del techo y el cielorraso en la planta alta del edificio en que se encuentran las aulas del colegio, por lo que solo están funcionando seis aulas de la planta baja.
La directora de la escuela, Mónica Bogarín, explicó a ABC Color que, ante esa situación, los alumnos están asistiendo a clases presenciales en modalidad de “burbujas”, de manera similar a como lo hacían durante la pandemia de covid-19: un grupo de alumnos va a clases un día y otro grupo al día siguiente.
Exámenes finales
Bogarín indicó que las obras continuarán por otros 45 a 60 días, por lo que la modalidad de clases presenciales intercaladas se extenderá a lo que queda del año escolar.
Añadió que ya están programados los exámenes finales – que tendrán lugar en noviembre – en esa modalidad para garantizar que todos los alumnos puedan rendir de manera presencial.
Además de las obras de refacción en las aulas, la escuela está emprendiendo un “arreglo general” que incluye reparaciones en la fachada y la vereda, dijo Bogarín.