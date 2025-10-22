Video: Ratinho, figura mediática brasileña, obtuvo residencia en Paraguay

Varios medios brasileños se hicieron eco del anuncio realizado por el reconocido presentador Carlos Massa, más conocido como Ratinho, quien informó haber obtenido la residencia paraguaya.

En un video difundido en redes sociales, Ratinho expresó su alegría por el documento expedido por la Dirección General de Migraciones y agradeció a la profesional que lo asistió durante el trámite. “Estoy muy feliz por haber recibido mi carnet paraguayo”, manifestó el popular conductor de televisión.

Propiedades rurales en Paraguay

De acuerdo con un sitio especializado en el sector agropecuario, el comunicador posee propiedades rurales en territorio paraguayo, lo que habría facilitado su proceso de residencia. El mismo medio señala que, además de las 19 fincas que Ratinho posee en Brasil, también mantiene inversiones en predios agrícolas ubicados en Paraguay.

Un crítico de Lula y aliado de Bolsonaro

El anuncio generó gran repercusión en Brasil, donde Massa es conocido no solo por su trayectoria mediática, sino también por sus posturas políticas críticas hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En varias ocasiones, Ratinho expresó públicamente su apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, lo que lo ha colocado en el centro de la polémica en distintas oportunidades.

La decisión del presentador coincide con una ola migratoria creciente de ciudadanos brasileños hacia Paraguay, motivada —según especialistas— por razones impositivas, de seguridad y también ideológicas. En los últimos años, numerosos empresarios y productores rurales del vecino país han optado por radicarse en territorio paraguayo,