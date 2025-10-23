Camión pierde frenos e impacta contra la muralla de una vivienda en Lambaré

Un camión de gran porte perdió los frenos esta mañana y fue a parar contra una muralla de una casa ubicada en la esquina de la calle Juan de Salazar, en el barrio Terminal de Lambaré.
El conductor manifestó que estaba esperando autorización para ingresar a un depósito de materiales de construcción para depositar una carga de 27.000 kilos de cemento.
“Puse el freno de mano y fui a averiguar si ya iba a entrar. En ese momento algo falló en el freno, alguna tranca se soltó y liberó el freno. En ese momento se fue el camión”, explicó Lorenzo Benítez, chofer del camión, quien agregó que hasta los tacos que puso a las ruedas cedieron.
La carga era traída desde Villeta y la empresa privada, cuyo cemento era transportado, comunicó que se encargará de los gastos de reparación.
Por otro lado, los vecinos denuncian que ese depósito también funciona una fábrica de acero y a consecuencia de la presencia constante de los camiones no pueden estacionar o a veces salir de sus garajes.
“Estamos podridos. Si no se suben a la vereda, ocasionan ruido todos los días. Hay días que no podemos ni estacionar frente a nuestra casa”, manifestó una de las personas que vive en el lugar.