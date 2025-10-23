Camión pierde frenos e impacta contra la muralla de una vivienda en Lambaré

En el barrio Terminal, un camión de gran porte que estaba estacionado perdió el freno y terminó derribando la muralla de una vivienda. El chofer manifestó que algo se soltó y liberó la traba que tenía. Por otra parte, los vecinos manifestaron que esto es algo constante en el lugar, donde a veces no pueden ni estacionar.