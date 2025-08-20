Camión cisterna boliviano cargado de combustible choca contra una vivienda

El hecho ocurrió en la tarde de este martes sobre la avenida Fernando de la Mora y Maskoi, a una cuadra del viaducto Cuatro Mojones. El camión cisterna, conducido por Jesús Carbajar Vaca, de 37 años, iba con dirección a Bolivia luego de ser liberado por aduanas.

Según el subcomisario Carlos Pereira, el chofer se equivocó de desvío e intentó consultar a agentes policiales para retomar su camino. En ese momento, olvidó asegurar el freno del vehículo, que comenzó a desplazarse hasta impactar contra una vivienda.

El camión transportaba 35.000 litros de gasoil, lo que generó preocupación. El oficial Pereira reconoció que, de haber circulado otros vehículos o transeúntes en el momento del impacto, el desenlace podría haber sido mucho más grave.

La vivienda afectada actualmente está deshabitada. Tampoco se reportaron lesionados en el camión.

Condoctor dio alcotest negativo

El conductor fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo. La Fiscalía ya fue notificada del caso.

En tanto, grúas de gran porte fueron movilizadas para retirar el camión cisterna del sitio, ya que su posición representaba un peligro en una zona de alto tránsito.