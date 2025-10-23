Crearán una “Secretaría Técnica del Camino de los Jesuitas en América”, con sede en Paraguay

Desde la Secretaría de Turismo de nuestro país se propuso, ante miembros del Mercosur, que Paraguay sea sede de la Oficina ONU Turismo del Camino de los Jesuitas.

La propuesta de la ministra de Turismo, Angie Duarte, permitirá crear la Secretaría Técnica del Camino de los Jesuitas, con sede en Paraguay desde 2026.

Indica que con esta propuesta se fortalecerá la gestión de la ruta multidestino, potenciando su valor histórico, cultural y espiritual, y beneficiando a las comunidades locales.

Además, será considerado un logro que consolida a Paraguay como referente regional en turismo sostenible e integración.

“Esta ruta turística multidestino regional será de alto valor histórico, cultural y espiritual. Desde la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay, nos encontramos actualmente en etapa avanzada de gestión de un acuerdo de cooperación con ONU Turismo y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe con miras a la creación de esta Secretaría Técnica con sede en Paraguay”, enfatizó en una reunión con sus pares del Mercosur.

Explicó que el principal fin y propósito es consolidar una estructura operativa regional que permita elevar la visibilidad de esta ruta y su destino, potenciar su valor turístico y patrimonial, dinamizar las economías locales mediante experiencias culturales auténticas, integradoras y sostenibles.

La ministra de Turismo de Chile, Verónica Pardo, agradeció a Paraguay por la iniciativa y apoyó la propuesta. “Podríamos llegar a pensar en un Santiago de Compostela, pero en América Latina”.

A su turno, Heitor Kadri, director de la Oficina Regional de ONU Turismo en Río de Janeiro, Brasil, indicó que con la propuesta se logrará una mayor integración y potenciación de la región.