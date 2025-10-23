Detienen en Palacio de Justicia a abogado vocero de víctimas de usura de RGD

Por orden de la jueza Mesalina Fernández el Abg. Federico Campos López Moreira fue detenido esta mañana en el Palacio de Justicia de Asunción por agentes de la Policía Nacional, a cargo del Crio. Mario Ovelar, jefe de Seguridad de la sede judicial; en el marco de un juicio de acción penal privada por presunta difamación, calumnia e injuria, promovido por Sergio Daniel Marín, a quien el letrado había calificado como “usurero”.

“La jueza Mesalina Fernández ordenó mi captura en el marco de una querella que promovió en mi contra un presunto usurero. La magistrada, quien está denuncia por prevaricado, se empeña en juzgarme porque es comadre y amiga de Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher; pero a mí no me va a juzgar una jueza parcialista”, expresó el letrado antes de ser llevado, esposado, hasta el retén del Palacio de Justicia de Asunción.

Campos López Moreira cuestionó al Crio. Mario Ovelar que los efectivos a su cargo lo hayan esposado, teniendo en cuenta que es un procedimiento poco usual en contra de los profesionales del derecho en las sedes del Poder Judicial; y también que el jefe de Seguridad lo haya censurado mientras hablaba con los medios de prensa.

Multa superior a G. 8 millones

El pasado 10 de setiembre la jueza Mesalina Fernández sancionó al Abg. Federico Campos López Moreira con 75 días multa, correspondiente a G. 8.362.650, por el ejercicio abusivo del derecho y litigar de mala fe en el proceso que afronta por supuesta difamación, calumnia e injuria.

Campos López Moreira resaltó la magistrada se inhibió de la presente causa, pero fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, pese a que debía ser apartada del caso, por su amistad con Delcia Karjallo, esposa del usurero luqueño Ramón González Daher.

“Le pido a mis colegas y a los ministros de la Corte que vengan a ayudarme, estamos en un estado autoritario”, remarcó el letrado antes de ser llevado por los policías hasta el retén del Palacio de Justicia de Asunción, donde quedó a disposición de la jueza Mesalina Fernández.