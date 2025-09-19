Exdefensora de RGD dilata juicio y trata de “cobarde” a abogado de víctimas de usura

El inicio del juicio oral a la Abg. Emma González Ramos, ex defensora del usurero luqueño Ramón González Daher, que estaba programado para este viernes, se suspendió debido a una apelación general que planteó la acusada de supuesta denuncia falsa en contra de la resolución que confirmó al Tribunal de Sentencia que debe juzgarla.

Bajo patrocinio de los abogados Raquel Talavera y Erich Ratzlaff, la acusada presentó un recurso de reposición en contra de la providencia que fijó para este viernes el inicio del juicio oral y público.

La defensa argumentó que no está firme la competencia del Tribunal de Sentencia que preside la jueza Sonia Villalba e integran Laura Ocampo y Fabián Weisensee; en atención a que se presentó una apelación general contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que rechazó la recusación planteada y confirmó al colegiado.

Tanto el fiscal anticorrupción Néstor Coronel como el querellante Abg. Federico Campos López Moreira solicitaron el rechazo del recurso planteado, sin embargo los jueces resolvieron hacer lugar a la reposición planteada y aguardarán la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En caso que el máximo tribunal rechace el recurso planteado, el colegiado podrá fijar nueva fecha para el juicio oral a la letrada.

“Preso te vas a ir”, dijo abogada de RGD a querellante

Al solicitar el rechazo del recurso de reposición planteado por la defensa, el Abg. Federico Campos López Moreira señaló que la acusada ya había realizado otros planteamientos para seguir dilatando su juicio, y recordó que la Justicia fue implacable con las víctimas de usura de Ramón González Daher, en los procesos por supuesta estafa que iniciaba el ex dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Lo manifestado por el letrado molestó a la Abg. Emma González Ramos, quien aprovechó la salida del Tribunal de Sentencia de la sala de juicios para cuestionar al representante de la querella, a quien le recordó que Ramón González le prestó dinero para el tratamiento de su madre, cuando los bancos le habían cerrado las puertas.

“¡Son un mentiroso! Preso te vas a ir por tantas mentiras. !Sos un cobarde! porque le hiciste firmar un cheque a tu señora (...) no honraste la memoria de tu madre porque no pagaste el préstamo que hiciste para su tratamiento cuando los bancos te cerraron las puertas”

Por su parte, el Abg. Federico Campos López Moreira le recordó a la acusada todo lo que sufrieron las víctimas de usura de Ramón González Daher, debido al “apriete judicial” al que eran sometidas para pagar los préstamos con excesivos intereses que hacía el usurero luqueño.

“A 500 personas le mandaste presas”, expresó el letrado.

Acusación por 155 denuncias contra víctimas de RGD

La acusación fiscal detalla que la jueza Claudia Criscioni (actualmente camarista), presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que condenó a Ramón González Daher a 15 años de cárcel y su hijo, Fernando González Karjallo a 5 años de prisión; comunicó vía oficio N° 144 que se dictó la SD N° 515 y se resolvió disponer la remisión de los antecedentes a la Fiscalía de las siguientes personas: Delcia Karjallo de González, Emma González Ramos y Federico Del Puerto.

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta) detallaron en la acusación un total de 155 causas abiertas en contra de las víctimas del esquema de usura del clan González Daher, denunciadas falsamente por supuesta estafa y apropiación.

“Cada una de las causas fueron patrocinadas por la abogada Emma González que en resumidas cuentas versaban sobre operaciones mercantiles y/o comerciales sin ningún tipo de detalle que el señor Ramón González Daher realizaba con los denunciados”, resalta parte del requerimiento conclusivo del Ministerio Público.

González Ramos habría impulsado las denuncias ante la fiscalía, en contra de las personas que aparecían como denunciadas, al solo efecto de obtener por este medio el cobro de sumas de dinero provenientes de préstamos que concedió el usurero luqueño Ramón González Daher, señala parte del escrito acusatorio.