Identificaciones: instan a las personas a concurrir antes de la temporada alta

Esta mañana, en el Departamento de Identificaciones se pudo observar un panorama muy tranquilo y con poca presencia de personas que se acercaron hasta el lugar para realizar diferentes trámites.

El director de Asesoría Jurídica, Comisario Principal León Almirón, señaló que este movimiento de personas aumentará a partir de la segunda semana de noviembre.

“Tenemos muy poca afluencia de personas en esta fecha, pero aguardamos la temporada alta, que generalmente se inicia a partir de la segunda quincena de noviembre”, expresó.

Seguido indicó que están munidos con todos los insumos que van a estar necesitando para cédula de identidad, pasaporte, trámites de vacaciones y otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Identificaciones habilita pagos electrónicos

Con respecto al tiempo de entrega de los documentos, el Comisario Principal señaló que se mantienen los tiempos. “En caso de que no presente ninguna modificación en el documento, los mismos están siendo entregados en 24 a 48 horas, en cuanto a cédula de identidad. En cuanto al pasaporte, de cinco a diez días hábiles”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso en temporada alta se mantienen estos tiempos para la entrega de los documentos. “Solo si se acumula mucha gente acá en la central, como es una costumbre, va a tardar por la cantidad de personas que vienen”.

El Comisario Almirón comentó que las oficinas aledañas también están preparadas para dar el servicio en tiempo y forma, atendiendo que todo funciona en línea e inmediatamente pasa al sistema.

Con relación a la Ley Anita, manifestó que si la persona no va a ser voluntaria, debe llenar un formulario, el cual se adjunta en el expediente para que salga la observación de no ser donante.

Los horarios de atención son: De lunes a viernes, de 06:00 a 18:00 (solo trámites) y de 18:00 a 21:00 (solo enrolamiento). Sábados, de 06:00 a 18:00 (todos los trámites).

Precios de los documentos