Junta de San Antonio amplia presupuesto en más de G. 900 millones

La Junta Municipal de San Antonio aprobó ayer una ampliación del presupuesto para los últimos meses del año equivalente a un total de G. 915 millones.

Con esta modificación, el ejecutivo municipal amplía el rubro de jornales de G. 4.795.000.000 a G. 5.290.500.000; para honorarios profesionales de G. 1.597.500.000 sube a G. 1.817.500.000.

También se amplía para la asistencia y subsidio a familias y personas de escasos recursos de G. 165.000.000 a 205.000.000, para aportes a entidades educativas de G. 109 millones a 227 millones de la moneda nacional.

También contempla la compra de insumos, servicios técnicos y aportes a otras entidades públicas y organismos.

Tres ediles de la bancada colorada, Aldo Maciel, Tomás González y Emilio Espinoza, cuestionaron la determinación, en especial los establecidos para jornales y honorarios profesionales.

“Un total de G. 715 millones de los ingresos genuinos irá para gasto de personal, aumento de sueldos, la contratación de nuevos funcionarios, de amigos, parientes, planilleros, etc., mientras las calles y plazas se caen a pedazos”, reza un posteo en Facebook de la bancada colorada.

Intendente justifica aumento

El titular comunal, Santiago Aguilera (PLRA), justificó la ampliación realizada y aseguró que se necesita ampliar la cuadrilla de limpieza y contratar personal para el nuevo paseo parque.

“La cuadrilla de limpieza solo integra 12 personas y ya no da abasto, necesitamos ampliar, como también contratar personal para el paseo parque, que es muy visitado y solo se aumentó el sueldo a dos trabajadores del aseo urbano, que no percibían ni el sueldo mínimo”, explicó el intendente.

Sobre los honorarios profesionales, indicó que existe una ley que regula los pagos y que ya no se utiliza el rubro de jornales, y que para la ciudad existen muchos proyectos de gran envergadura.

Agregó que varios rubros necesitaban una ampliación como la asistencia social, muchas familias y personas llegan a la Municipalidad en busca de ayudas, y que la mayoría de las escuelas y colegios no tienen aire acondicionado.

“Estos tres colorados no saben las necesidades de la ciudad, porque solo se limitan a criticar y cobrar cada fin de mes sus dietas y gastos de representación, y pese a que pertenecen al partido de gobierno, no han adquirido un solo ventilador para las escuelas y les instó a que controlen en que se destina el dinero del pueblo, Que también critiquen a las autoridades del gobierno que están robando, nosotros tratamos de sobrevivir con nuestros propios ingresos”, expresó.