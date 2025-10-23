San Antonio: policía protagoniza un accidente sobre la ruta PY01 y se encuentra grave

Un personal policial se encuentra internado en estado grave en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero, de Asunción, tras protagonizar un accidente sobre la ruta PY01 y Paso de Patria del barrio Acosta Ñu de la localidad de San Antonio, departamento Central.

El hecho ocurrió cerca de las 13:00 de hoy jueves y la víctima fue identificada como el oficial segundo Leonardo Damián Troche Rojas, de 29 años de edad, quien presta servicio en el departamento de Talento Humano.

El mismo se desplazaba a bordo de un Toyota Allion, color perla, con matrícula OBU 910, registrado a nombre de Gustavo Enrique Solís. El otro rodado involucrado es un Mercedes Benz, color gris, con chapa CBS 833, guiado por Jorge Daniel Recalde, de 40 años de edad.

Habría quedado dormido

El personal policial se habría quedado dormido, debido a que se encontraba con su uniforme puesto y venía de su lugar de trabajo. Primero chocó en la parte trasera del Mercedes Benz, que se encontraba esperando el cambio de semáforo para avanzar.

Tras impactar por el camión, salió de su carril y arrasó con al menos cuatro motocicletas que estaban estacionadas en un taller y luego terminó chocando por una peluquería, ocasionando importantes daños materiales.

El uniformado sufrió graves lesiones, debido a que su rodado quedó prácticamente descapotado, y fue trasladado por personal del Servicio de Emergencias Médicas extrahospitalarias (SEME) hasta el hospital policial, en donde habría ingresado en terapia intensiva.

El conductor del camión comentó a los uniformados que se quedó en una fila para esperar que el semáforo diera verde y continuar la marcha y que escuchó un fuerte ruido en la parte trasera del rodado y vio cuando el auto ya salía de su carril y fue a parar en la peluquería, ubicada a unos 100 metros del impacto.

El local en donde funciona la peluquería, denominada Navarro, es propiedad de Aníbal Pesoa, de 65 años de edad. El dueño indicó que el daño causado sería de unos 5 a 7 millones de guaraníes, debido a que afectó el blindex, las rejas y la cartelería.