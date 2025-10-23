Sindicato de trabajadores de Aña Cua acusa al Consorcio de intentar eliminar organización obrera

Vidal Cáceres manifestó que existen informaciones que indican que el Consorcio Aña Cua buscaría dejar sin efecto a todos los miembros del sindicato. Explicó que esta situación, que se arrastra desde hace tiempo, se debe a que el grupo empresarial a cargo de las obras civiles, correspondientes a la ampliación de maquinización de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), no tolera la organización sindical.

Lea más: MEF transfirió recursosa gobernaciones y municipios

“Desde un principio actuaron en forma hostil contra los miembros del sindicato. En todo momento existió persecución; se realizaron reiteradas denuncias ante el Ministerio de Trabajo sobre la existencia de persecuciones sistemáticas, lo cual se constituye en un retroceso muy grande en nuestro país”, declaró el abogado.

Recordó que, para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre el Sindicato y el Consorcio, fue necesaria una huelga de 63 días. Actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de reactivación total de los trabajos en Aña Cua, por lo que estaría buscando eliminar a la agrupación obrera y de esa manera poder cometer atropellos a los derechos de los trabajadores, según indicó.

“Como sindicato nos mantendremos vigilantes a esta situación y no vamos a permitir que se cometa algún tipo de irregularidad contra los obreros. Todos los hechos serán denunciados”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el abogado dijo que aún no se maneja de forma oficial una fecha para la reactivación total de la obra en el Brazo Aña Cua. Sostuvo que existe mucho hermetismo por parte de la Entidad Binacional Yacyretá sobre el estado de las negociaciones con el consorcio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En diferentes ocasiones se intentó hablar con directivos del Consorcio Aña Cua WRT, representado por el ingeniero Pedro Patiño, para conocer la versión de la firma. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta. El medio se mantiene abierto a escuchar su posición cuando estén dispuestos a emitir algún tipo de declaración.

Lea más: Nueva alerta de tormentas para Asunción y seis departamentos