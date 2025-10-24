Convocan a marcha por la paz en Pedro Juan Caballero

La concentración inicial se prevé para las 18:00 de este viernes en la explanada de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, según anunció Gloria Santacruz, una de los organizadoras de la manifestación pacífica. Posteriormente, los manifestantes marcharán hasta la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Amambay para pedir el fin de la violencia y seguimiento a los casos ocurridos en la zona que por lo general quedan impunes. Finalmente concentrarán frente a la Parroquia Perpetuo Socorro.

“Están muriendo víctimas colaterales”, lamenta intendente

El intendente municipal de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo (PLRA) lamentó los hechos de violencia ocurridos últimamente refiriendo que hay inocentes que mueren en los atentados, recordó las pérdidas familiares en manos del crimen organizado, señaló que es urgente la aplicación de políticas públicas en materia de seguridad en esta zona y convocó a los ciudadanos de bien de PJC a sumarse a la marcha por la paz prevista para este viernes.

“Militarizar por dos semanas y mandarse mudar no va a cambiar nada, se necesita una política de estado serio; hoy es una oportunidad de los ciudadanos para salir a las calles y decir acá estamos”, indicó el jefe comunal.

