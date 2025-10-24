Exhibirán vehículos antiguos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios: ¿cuándo y dónde?

La exhibición de vehículos antiguos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) es una jornada especial que celebra los 47 años de vida de dicha institución.

La actividad se realizará este sábado desde las 13:00, en la Plaza de las Residentas de Luque, con entrada libre y gratuita.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una muestra única de móviles históricos, vehículos que han servido en distintas ciudades del país durante décadas. “Van a estar en exposición más de 15 vehículos antiguos de la institución que cumplen más de 30 años de servicio”, señaló el capitán Ray Mendoza, segundo comandante nacional del CBVP.

Vehículos que hicieron historia

El bombero explicó que el evento se desarrollará hasta las 23:00 y que entre los automóviles en exposición se encuentran unidades de los años 1960 y 1970. “Algunos vehículos ya están solo para exhibiciones, otros siguen operativos aún”, detalló.

Entre los móviles expuestos se destaca “uno de los primeros vehículos que vinieron a la institución, que ya está hace 47 años en el país”.

Los visitantes podrán subir a los vehículos y conocer de cerca su funcionamiento. “Se va a poder ver, se van a poder subir en el vehículo también, no hay problema con eso”, declaró.

Encuentro nacional de bomberos

A la jornada asistirán bomberos voluntarios de distintas compañías del país, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y el servicio de emergencia, según informó el CBVP.

La institución destacó que la actividad busca acercar a la ciudadanía al día a día de los bomberos voluntarios, quienes, desde hace casi medio siglo, protegen vidas, bienes y el medioambiente.