Las zonas donde la ANDE hará cortes programados este sábado

Para mañana, sábado, la ANDE va a interrumpir su servicio de energía eléctrica en distintos puntos del país por una serie de trabajos de mantenimiento y cambios.

En el caso de la “región metropolitana”, se esperan cortes en estas zonas:

Zona 01: Avda. San José desde Divino Niño Jesús hasta Club 6 de Enero. San Blas desde Avda. San José hasta Vivero Kyjhá. Zona Residencial San Blas, Metalúrgica Cádiz, Plaza Los Rosales, Lavandería Burbuja, Quinta Cataleya, Comercial Ay D, Ferretería La Bomba, Panadería Coral Isla Aranda, Quinta Ezequiel, Quinta One, Eventos La Familia, Escuela la Casita de Thais. Barrio Colonia Juan de Salazar – Limpio, de 07:30 a 17:30.

Zona 02: San Agustín desde Avda. San José hasta calle Sin Nombre. Zona de La Plaza 12 de Junio, Plaza Huguito 2 y 3, Capilla San Agustín, Quinta Yiyito, USF San Juan, Che Rogami R y M, Calle Po’i desde San Agustín hasta Calle Sin Nombre, Comercial Rivas, Habitacional San Agustín. Barrio San Agustín - Limpio, de 08:30 a 18:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zona 03: Altos desde Avda. Artigas hasta Bahía, 8 de Junio e/ Altos y San Estanislao. Barrio Jara – Asunción, de 09:00 a 18:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zona 04: Ma. Concepción de Chávez desde Avda. Artigas hasta Parque Barrail. Barrio Jara – Asunción, de 08:00 a 13:00.

Zona 05: Pizarro y Santa Verónica. Barrio Republicano – Asunción, de 08:00 a 12:00.

Zona 06: Dr. Luis Morquio, General Andrada y 14 de junio. Barrio Pinozá - Asunción, de 08:00 a 12:00.

Zona 07: Avda. Costanera y Rotonda Avda. Gral. Santos; Complejo Habitacional Costanera. Barrio Las Mercedes - Asunción, de 09:00 a 15:00.

Zona 08: Río Ypané desde Avda. República hasta Avda. Costanera. Barrio La Encarnación - Asunción, de 08:00 a 15:00.

Zona 09: Gonzalo Bulnes e/ Mcal. Antonio José de Sucre y Eusebio Lillo. Barrio Villa Morra – Asunción, de 09:00 a 14:00.

Zona 10: Fray Luis de Bolaños y Acá Yuasa. Barrio Domingo Savio - Fernando de la Mora, de 08:00 a 18:00.

Zona 11: Tte. Pedro Quintana desde Curupayty hasta Gral. Genes. Barrio Colón – Guarambaré, de 08:00 a 18:00.

Zona 12: Pacholí y Sgto. 1° Maidana. Barrio Santa Catalina – Capiatá, de 08:00 a 12:00.

Zona 13: 14 de Mayo y La Residenta. Barrio San Blas - San Antonio, de 08:00 a 09:00.

ZONA 14: Capitán Cartes y 14 de Mayo. Barrio San Blas - San Antonio, de 08:00 a 16:00.

Lea más: ANDE gasta mucho más que lo que ingresa: esta es la millonaria cifra

Cortes programados en la región central

La otra zona donde se realizarán cortes por parte de la ANDE corresponde a la “central” en estas zonas:

Zona 01: Ruta PY 02 desde el desvío a Pedrozo hasta la Rotonda Kurusú Peregrino Km 51, de 07:00 a 17:00.

Zona 02: Ruta Aguaity - Tobatí, afectando parte de la Compañía Aguaity de la Ciudad de Eusebio Ayala, de 07:00 a 17:00.

Zona 03: Ruta Aguaity - Tobatí, afectando parte de la Compañía Aguaity de la Ciudad de Eusebio Ayala, de 07:00 a 12:00.

Para todos los casos, la ANDE insta a considerar las líneas como energizadas en todo momento, al igual que tomar otras precauciones.

Lea más: Familia niega conexión ilegal y acusa a la ANDE de “robo” tras incautación