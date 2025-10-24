ANDE gasta mucho más que lo que ingresa: esta es la millonaria cifra

El documento que publica la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) detalla que hasta el 30 de setiembre último, su ingreso operativo, el total ascendía a G. 5.755.388.646.946 (US$ 811.761.445,3 si en la conversión utilizamos la paridad US$ 1 = G.7.090, vigente ayer en el mercado minorista de cambios.

En lo concerniente a los egresos operativos en el mismo período, el Estado de Resultados de la empresa eléctrica consigna que trepó a G. 5.761.715.488.216, equivalentes a US$ 812.653.806,2).

Al comparar ambas cantidades, la que corresponde al total de ingresos operativos con el total de egresos operativos, una primera conclusión se hace visible: la ANDE, hasta setiembre pasado, en lo atinente a ingresos y egresos operativos, gastó G. 6.326.801.270 más (US$ 892.355,61), o que sus ingresos no alcanzaron para cubrir sus egresos.

El documento informa que la columna de ingresos operativos están conformados por los que corresponden a los servicios que presta, G. 5.627.448.491.211 y otros ingresos operativos, que no detallan, G. 127.940.155.735.

Relevancia de los egresos de ANDE

En cuanto a los egresos, el material de referencia apunta en primer lugar la energía que compró la empresa eléctrica del Estado hasta setiembre último a Itaipú binacional: G. 3.720.625.817.992, equivalentes a US$ 524.770.919,3.

También a la energía adquirida a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), por G. 431.337.285.584, equivalentes a US$ 60.837.416,9.

Los demás componentes de este conjunto son: Gastos del personal, G. 906.024.064.682, equivalentes a US$ 127.789.007,7.

Le siguen, Servicios no personales, con G. 238.036.136.137. Bienes de Consumo e insumos, G. 95.020.985.2254.

Además, Indemnizaciones y gastos judiciales, 898.000.776. Gastos fiscales y municipales, 7.697.120.964 y Amortizaciones y depreciaciones, G. 362.076.035.036, equivalentes a US$ 51.068.552,2.

Pagos a Itaipú y Yacyretá

En la lista de los egresos operativos de la ANDE, los más importantes, sin dudas, son los pagos a las binacionales, G. 3.720.625.817.992 a Itaipú (US$ 524.770.919,3), el 64,6% de los egresos de la empresa estatal.

Lejos, muy lejos de la binacional paraguayo/brasileña aparecen los pagos por la energía de Yacyretá, que sumaron G.. 337.064.682 (US$ 60.837.416,9, o sea el 7,5% de toda la suma que egresó la empresa eléctrica del Estado paraguayo para atender los requerimientos de sus clientes e inclusive sus pérdidas, las que a pesar de las promociones siguen muy altas. Recordemos, en todo el ejercicio 2024, por robo y por razones técnicas, según la explicación oficial, la empresa eléctrica estatal perdió 6.953.533 MWh (1 MWh = 1000 KWh).

Si multiplicamos esta cantidad por la tarifa media nacional, publicada por la ANDE en su Memoria 2024, sabríamos que, en dólares, la estatal derrochó a lo la largo del ejercicio 2024 US$ 341.062.947,8.

En lo concerniente a los Gastos del Personal, al cotejar las cifras del Estado de resultados se concluye que alcanzó el 15,7% del total.