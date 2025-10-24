Madres se manifiestan ante posible cierre de la guardería del Mercado 4

Madres de niños que asisten al Centro Integral de Primera Infancia del Mercado 4 se manifestaron esta mañana ante la amenaza de que la Guardería M4 estaría atendiendo a los niños solo hasta las 11:00 a partir del mes que viene por falta de recursos.

Las mamás fueron avisadas que por deudas de la municipalidad con el proveedor ya no se le va a dar comida a sus hijos. Al lugar asisten 70 niños de 1 a 4 años en el horario de 07:30 a 15:50.

“Estamos acá como madres preocupadas porque ayer nos avisaron que la empresa que provee a la municipalidad los alimentos le bloquea los insumos por la falta de pago. Entonces, solo hasta fin de mes estarían viniendo”, explicó Liliana Brítez, madre y permisionaria del M4.

A renglón seguido, comentó: “Ellos desayunan, juegan y aprenden en la guardería, mientras nosotras estamos trabajando. En caso de que ya no puedan proveer para el almuerzo, nosotras estamos dispuestas a volver a aportar para que nuestros niños sigan almorzando en la guardería”.

Lilian Brítez señaló que hace quince días juntaron insumos y dieron a la guardería para que los niños puedan almorzar, pero que ya les avisó la coordinadora que no volverán a aceptar esa contribución. “Nos dijeron que no hay solución y que ya no van a poder atender en horario extendido”.

En lo que respecta al director del Mercado, este les abría indicado a las madres manifestantes que entre hoy y mañana se estaría abonando el pago que se adeuda con el proveedor de alimentos, por lo que tienen que mantener la calma, pues la guardaría continuará funcionando normalmente.