Mercado 4: Nenecho archivó por dos años una alerta por riesgo de derrumbe

Uno de los puntos observados por el interventor de Asunción, Carlos Pereira, guarda relación a la crítica situación del Mercado 4. El apartado se titula “necesidad urgente de demolición y nueva construcción de la estructura de la escalera de hormigón armado del edificio central del Mercado 4″.

El reporte señala que dicha escalera se encuentra ubicada hacia la calle Battilana y se observa aparente “debilidad estructural, grietas, aberturas y separaciones de la misma con el citado edificio, como también corrosión húmeda y resquebrajamiento”.

Se destaca en el informe que ya en el 2023 una especialista realizó un informe pericial, constató la crítica situación de la infraestructura y recomendó a “URGENTE” demolición.

A dos años de esa recomendación especializada, el interventor constató que nunca se tuvo en cuenta esa pericia. Instó a la Junta Municipal y a la Intendencia a que arbitren con urgencia los medios necesarios para la rápida eliminación del riesgo de derrumbe.

Comerciantes reclaman falta de obras

Desde el Mercado 4, varios permisionarios destacaron la urgente necesidad de múltiples obras en el edificio central. Señalaron que hace casi diez años se iniciaron unas obras que nunca culminaron.

Señalaron que los que están zona de las cocinas y del frigorífico sufren por el constante colapso de los desagües, que no están preparados para soportar el uso actual. “Van parcheando el desagüe, pero no dura, porque hay muchas cocineras. La grasa se acumula y se rompe de vuelta todo”, lamentó uno de los trabajadores en vivo para ABC TV.

