Nativos esperan entrega de víveres por parte del Indi

Los dirigentes manifestaron que, por ahora, no habrá cierre de ruta en el lugar, pero no descartan que si no hay una respuesta favorable de las autoridades del Indi, desde la próxima semana vuelvan a salir a la vía pública. Sin embargo, expresaron que la gente ya quiere retornar a sus comunidades, donde tienen sus cultivos y animales menores que cuidar, indicaron.

En ese contexto, el líder de la comunidad Techapyrã, distrito de Maracaná, departamento de Canindeyú, que se encuentra instalado temporalmente con su gente en cruce 6.000, Antolín Piris, mencionó que, en una reunión mantenida recientemente con el nuevo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, Hugo Ramón Samaniego Hermosilla, el representante principal de la institución se comprometió a hacer todo lo posible para la entrega de víveres a las familias de los diferentes asentamientos y que la gente sigue esperando el cumplimiento del compromiso.

Lea más: Nativos suspenden manifestacion y anuncian reunion con el presidente del Indi

“Nosotros vamos a permanecer en este lugar hasta que lleguen las mercaderías que hemos solicitado, porque ya no queremos seguir bajo las precarias carpas al costado de la ruta. Por lo que pedimos a nuestros representantes, en especial a nuestro presidente, que nos provea de los alimentos que estamos necesitando y que nos pertenecen legalmente, atendiendo que el Indi cuenta con recursos para la compra de mercaderías y otras necesidades básicas”, subrayó.

Acuerdo con la Policía del departamento

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el dirigente de la comunidad La Paloma, ubicada en el límite de los municipios de Yataity del Norte y San Estanislao, César Dosanto, informó que llegaron a un acuerdo con la Policía del departamento de San Pedro para no bloquear la ruta mientras se aguarda el cumplimiento del compromiso realizado con los responsables del Indi, a fin de evitar cualquier tipo de inconvenientes con la circulación de vehículos por la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las comunidades indígenas realmente ya no están a gusto de continuar con las manifestaciones que se vienen repitiendo desde hace varios meses por la falta de solución a los problemas que afectan a las distintas poblaciones de nativos, pero lamentablemente, si no salimos a la calle, nadie se interesa por nuestros problemas”, agregó Dosanto.

Por el momento, las familias originarias se mantienen acampadas al costado de la ruta PY08, en las cercanías de la rotonda de calle 6.000.