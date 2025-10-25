Grave accidente en Quiindy: choque frontal entre camiones deja un fallecido y un herido

Como resultado del fuerte impacto, falleció en el lugar el conductor del camión de menor porte, identificado como Héctor Rubén García Stenico, de 28 años.

En tanto que el conductor del tracto camión Scania, Isidro Osvaldo López Bogado, de 37 años, resultó con lesiones de gravedad, en los miembros inferiores, siendo trasladado de urgencia al Hospital Distrital de Quiindy, para recibir atención médica y luego trasladado al Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) en Asunción.

El hecho ocurrió cuando un camión de gran porte que circulaba con dirección a Encarnación, y un camión que se desplazaba rumbo a Asunción, colisionaron de manera frontal.

De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por el jefe de la Comisaría local, comisario Rubén Contreras, el choque fue frontal y, hasta el momento, se desconocen las causas exactas del siniestro.

Agregó que “no se pudo aún conversar con el conductor sobreviviente porque fue auxiliado en estado de gravedad, y el otro conductor falleció en el lugar. Ninguno de ellos llevaba acompañantes ni hubo testigos presenciales del hecho”, señaló el jefe policial.

Los intervinientes mantienen en curso la investigación para determinar si el siniestro fue producto de un adelantamiento indebido o una invasión de carril por desperfecto mecánico, o podría ser que el conductor presumiblemente del camión blanco quedó dormido y pasó al carril del camión semirremolque.