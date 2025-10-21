Quiindy: niña de 6 años habría sido abusada por su compañero de clase

Según el relato de la madre, el presunto abuso fue descubierto cuando notó que la ropa interior de su hija estaba manchada de sangre al momento de bañarla.

Agregó que, en principio, la menor negó lo ocurrido, pero ante la insistencia de su madre, reveló que un compañero la había llevado detrás de la escuela, le tapó la boca y le tocó sus partes íntimas.

La niña afirmó haber gritado, pero sin ser escuchada por docentes o directivos. Tras el incidente, regresó al aula sin contarle a nadie.

La menor negó que un adulto estuviera involucrado, confirmando que el supuesto autor fue su compañero. Ante la urgencia, la madre trasladó a su hija en moto, en compañía de un sobrino, hasta el hospital local, recorriendo más de dos kilómetros.

Confirmación médica y denuncia Formal

En el Hospital, la niña fue examinada por la doctora de guardia Nardy Barrios, quien constató el que hubo lesiones internas en la parte íntima de la víctima, desprendimiento parcial del himen. Tras la confirmación, la madre presentó inmediatamente una denuncia formal en la Comisaría 10ª.

El jefe de comisaría, Rubén Contreras, comunicó el caso al agente fiscal de la Unidad N°2, Leonardo Cáceres Alvarenga, quien ya ha dispuesto las primeras diligencias.

La madre se mostró profundamente indignada y lamentó que el terrible hecho ocurriera dentro de la escuela, a pesar de sus esfuerzos por cuidar la integridad de su hija a la hora de entrada y salida siempre la acompañaba.

Mencionó que la primera señal de alerta fue que, al llegar a casa, la niña repetía la frase “a las nenas no se toca”. La mujer exige el traslado del docente de grado, responsable directo del cuidado de los niños, y la apertura de un sumario a todos los directivos de la institución por negligencia.

Además, anunció que ampliará su denuncia contra los directivos, ya que considera que quieren apuntar falsamente contra el padre de su hija.

Investigación Fiscal

El fiscal Cáceres Alvarenga informó que, dada la gravedad y la naturaleza del caso, la niña ya prestó declaración ante una psicóloga forense en presencia de su madre. Atendiendo a que el presunto autor es menor e inimputable, una vez que se obtenga el diagnóstico médico, el caso será derivado al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, con comunicación a la Defensoría de la Niñez.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público convocará a declarar a docentes, directores y a todas las personas que tuvieron conocimiento del hecho en la escuela para determinar las responsabilidades institucionales, adelantó el agente fiscal.