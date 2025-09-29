Quiindy: confuso suceso en estancia deja un joven fallecido y capataz detenido

La tragedia se produjo en la propiedad de Justo Pastor Lezcano Ramírez. La víctima fatal fue identificada como Kevin Naguel Librado Samaniego, paraguayo, soltero, de 21 años, domiciliado en la compañía Comandante Peralta, quien fue auxiliado por sus acompañantes hasta el Hospital Distrital de Carapeguá, donde se constató su deceso a causa de un impacto de bala en el tórax.

El presunto autor del disparo es el capataz de la estancia, Armando Esperanza Vera, de 43 años, domiciliado en la compañía Capilla Tuya de Caapucú, quien ya fue aprehendido y se encuentra en la Comisaría 10ª. En su poder se incautó un rifle de procedencia belga, con culata de madera y cordel verde, cuyo calibre aún no fue determinado.

De acuerdo con el comisario Milciades Candia, jefe de Orden y Seguridad de la Policía de Paraguarí, existen dos versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Por una parte, los familiares de la víctima sostienen que la víctima fue en compañía de pareja Milagro Fabiola Cardozo Alcaraz, 21 años y otros dos menores y que el disparo se produjo de manera accidental, cuando el capataz supuestamente iba a prestar su arma al joven y el arma se disparó.

A su vez, el capataz declaró que la víctima y sus acompañantes ingresaron por la fuerza a la estancia, se produjo un forcejeo, y que posteriormente él ingresó a su dormitorio para sacar el arma con la que efectuó el disparo.

Piden derivar el cuerpo a la morgue judicial

El agente fiscal Leonardo Cáceres explicó que, por recomendación de la médica forense del Ministerio Público, doctora Mercedes Montiel, se solicitó a la jueza Ramona Melgarejo el traslado del cuerpo del fallecido a la morgue judicial de Asunción como anticipo jurisdiccional de prueba.

Aclaró que los acompañantes del fallecido, la pareja del fallecido y otros dos menores de edad, ya brindaron declaración al respecto y todos ellos coincidieron en señalar que el autor presumiblemente es el capataz.

En el procedimiento intervinieron agentes de Criminalística y de Investigación de Hechos Punibles de Paraguarí.