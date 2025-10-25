Horqueta: prometen enviar a geólogo y otros funcionarios del Senasa para reiniciar búsqueda de agua en Ybyraty

Este sábado un grupo de pobladores de Ybyraty, comunidad rural ubicada a 11 kilómetros del centro urbano de Horqueta, se reunieron con el diputado Arturo Urbieta Cuevas (ANR). Recibieron la promesa por parte del director general del Senasa, que el 3 de noviembre estarán funcionarios en el lugar para reiniciar los trabajos.