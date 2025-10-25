Horqueta: prometen enviar a geólogo y otros funcionarios del Senasa para reiniciar búsqueda de agua en Ybyraty

Los afectados, liderados por Mirian Casco, se reunieron con el legislador colorado quien se interiorizó de la situación de los vecinos. Estos moradores ayer no permitieron el retiro de maquinarias del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), porque no logran encontrar agua potable para distribuir en la zona.
Luego el diputado conversó, vía telefónica, con el director general del Senasa, Fernando García, quien prometió que el 3 de noviembre un geólogo y otros funcionarios a su cargo estarán en Ybyraty para reiniciar los trabajos, según detalló Casco.
“Ahora los funcionarios están trabajando en el Chaco, al culminar estarían por Ybyraty, según nos dijo el director del Senasa. Esperemos que cumpla lo que se comprometió, porque precisamos con urgencia el agua potable”, explicó la mujer.
Agregó que actualmente están recibiendo el vital líquido de otro pozo instalado en la comunidad, pero muchas veces ya no da abasto por la gran cantidad de usuarios.