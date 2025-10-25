Nacionales

Marchan por la paz y la seguridad en Pedro Juan Caballero

Ciudadanos de Pedro Juan Caballero salieron a las calles para pedir paz y exigir que se garantice la seguridad de la población civil; la manifestación se hizo en respuesta a la serie de asesinatos por encargo ocurridos en la ciudad y que derivó en la muerte de una víctima colateral.

Por Eder Rivas
25 de octubre de 2025 - 00:35
Marcha por la paz en Pedro Juan Caballero.
Eder Rivas

La manifestación pacífica tuvo su punto de partida en la explanada de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, desde donde los participantes marcharon por diversas calles hasta llegar a la sede la de la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Amambay; en ese lugar se dirigieron al titular de la institución, comisario general Osval Lesme a quien pidieron el fin de la violencia y la eficiencia de la tarea investigativa de los casos.

Manifestación pacífica en Pedro Juan Caballero.
Estamos pasando mal los pedrojuaninos, lamenta joven manifestante

Los manifestantes permanecieron frente a la máxima sede de la Policía en Amambay, donde algunos oficiaron como oradores. Un joven se dirigió al director policial y a los presentes señalando que “estamos pasando mal los pedrojuaninos; sé que tenemos un gobierno que solamente toma decisiones de forma centralizada y no resuelve las cosas rápido. Pedimos al presidente que se haga cargo, que entienda que no solo Asunción es Paraguay”, pidiendo que desde el gobierno central atiendan las necesidades del interior del país.

La marcha por la paz finalizó en la explanada de la Parroquia Perpetuo Socorro con un mensaje del cura párroco Ronaldo Ocampos, quien igualmente abogó por la paz en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

