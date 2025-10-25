Marchan por la paz y la seguridad en Pedro Juan Caballero

La manifestación pacífica tuvo su punto de partida en la explanada de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, desde donde los participantes marcharon por diversas calles hasta llegar a la sede la de la Dirección Departamental de la Policía Nacional en Amambay; en ese lugar se dirigieron al titular de la institución, comisario general Osval Lesme a quien pidieron el fin de la violencia y la eficiencia de la tarea investigativa de los casos.

Estamos pasando mal los pedrojuaninos, lamenta joven manifestante

Los manifestantes permanecieron frente a la máxima sede de la Policía en Amambay, donde algunos oficiaron como oradores. Un joven se dirigió al director policial y a los presentes señalando que “estamos pasando mal los pedrojuaninos; sé que tenemos un gobierno que solamente toma decisiones de forma centralizada y no resuelve las cosas rápido. Pedimos al presidente que se haga cargo, que entienda que no solo Asunción es Paraguay”, pidiendo que desde el gobierno central atiendan las necesidades del interior del país.

La marcha por la paz finalizó en la explanada de la Parroquia Perpetuo Socorro con un mensaje del cura párroco Ronaldo Ocampos, quien igualmente abogó por la paz en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

