Médicos piden tener cuidado con objetos pequeños: una bebé de diez meses tragó su “primer arito”

La bebé de diez meses sufrió un cuadro de asfixia tras haber tragado un lado de su primer arito. Fue socorrida y derivada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram).

El neumólogo Carlos Morínigo comentó el hecho en sus redes sociales, donde también comentó la madre de la bebé que asegura es muy cuidadosa, sin embargo, “en un segundo ocurrió” el hecho, indicó.

Primeramente, fue llevada al Hospital de Luque donde los médicos tomaron las medidas de emergencias y se pusieron en contacto con sus pares del Ineram, hasta donde fue trasladada para la realización del procedimiento de extracción del objeto.

“La niña, con franca dificultad respiratoria y sonidos de obstrucción parcial ingresa a quirófano dónde encontramos el arito obstruyendo casi totalmente la laringe, se procede a extracción del mismo sin complicaciones.

Finalmente, el profesional de la salud indicó que estos cuadros son sumamente graves y pueden producir la muerte del menor por obstrucción total de vía aérea.