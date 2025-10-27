Convocan a servir a la Virgen de Caacupé en la gran festividad mariana de diciembre

El llamado está dirigido a quienes deseen ofrecer su tiempo y corazón al servicio de los peregrinos, participando en distintas áreas como jóvenes servidores, sanidad, misericordia y hospitalidad. Cada grupo cumple un rol esencial durante los días del novenario, que se iniciará el 28 de noviembre, y en la gran solemnidad mariana del 8 de diciembre, cuando miles de personas llegan hasta los pies de la Virgen para agradecer, pedir y renovar su fe.
Desde el Santuario destacan que servir es también una forma de oración, una manera concreta de vivir el Evangelio a través de gestos de amor, entrega y acogida. “El servicio es una manera de caminar con María, de acompañar a los que vienen con esperanza, cansados, pero con fe viva”, expresó Matías Servín, uno de los jóvenes que forma parte de la organización.
Además, recordaron que cada año, los equipos de servicio se convierten en el rostro visible de la Virgen para muchos peregrinos que llegan con el alma cargada de promesas, gratitud o búsqueda espiritual. “A veces, una sonrisa, un vaso de agua o una palabra de aliento pueden ser señales de consuelo para quien camina kilómetros movido por la fe”, señalaron.
La organización invita a todos los creyentes a sumarse con espíritu peregrino, recordando que servir es amar y caminar junto a la Virgen, preparando el corazón para vivir una nueva fiesta de fe, esperanza y comunidad.
Los interesados pueden comunicarse con:
- Claudia Ferreira – Jóvenes Servidores: 0985 454557
- Isis Velázquez – Sanidad: 0971 936665
- Nelly Chaparro – Misericordia: 0972 734485
- Alicia Benítez – Hospitalidad: 0981 880844
