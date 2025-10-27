Convocan a servir a la Virgen de Caacupé en la gran festividad mariana de diciembre

La Basílica Santuario de Caacupé invita a los fieles a formar parte del equipo de servicio que cada año acompaña con fe y entrega la gran festividad en honor a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona del Paraguay.