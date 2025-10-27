Extraen prótesis dentaria de la laringe de un hombre

El paciente de 35 años con cuadros convulsivos fue asistido en un centro asistencial, donde hallaron un cuerpo extraño en la laringe, por lo que fue derivado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram), donde fue intervenido.

En el Ineram se procedió a la extracción de inmediato, debido a que el cuadro de dificultad respiratoria estaba en aumento, pudiendo acontecer paro respiratorio, informó del neumólogo Carlos Morínigo.

“Se logra extraer observando importante daño a la laringe”, indicó.

Tras el procedimiento, el paciente quedó en observación, en el área de urgencias, ante gravedad del cuadro y lesiones importantes en laringe. La intervención se realizó ayer, domingo, en horas de la noche.

Instan a tener mayor cuidado con niños, adultos mayores y personas con algún tipo de dificultad o enfermedad, especialmente en pacientes que sufren de convulsiones.