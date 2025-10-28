Atención pescadores: el Ministerio de Desarrollo Social emite comunicado sobre subsidio

Ante el aumento de reclamos por parte de los pescadores que se ven afectados por el inicio de la veda pesquera, que comienza este domingo 2 de enero y se extiende por 49 días, el Ministerio de Desarrollo Social emitió un comunicado.

Los cuatro puntos del comunicado del MDS

Se encuentra en su fase final, la elaboración de la lista de los pescadores que accederán al pago del subsidio por veda pesquera 2025. Para este año, de acuerdo al presupuesto asignado al MDS, se mantendrá el mismo monto pagado a los participantes en la veda del año pasado que contempló un aumento, luego de 10 años. Las nuevas incorporaciones se harán de acuerdo al Plan Nacional de Reducción de la Pobreza en el cual se incluyen a los pescadores de los distritos priorizados en el Sistema de Protección Social, siempre respetando el límite presupuestario asignado para este año. Respecto a la manifestación de un grupo de pescadores de la zona de Concepción, juntamente con la Gobernación de Concepción, se dialoga con ellos para llegar a un acuerdo y levantar la medida.

Periodo de veda

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), mediante la Resolución N.º 523/2025, establece el periodo de veda de pesca en todo el territorio nacional correspondiente al ciclo 2025–2026, aplicable a la pesca deportiva y comercial, al uso de artes de pesca, y al transporte y comercialización de productos pesqueros, con el objetivo de proteger las especies ictícolas durante su época de reproducción.

Aguas compartidas con Brasil y Argentina

Aguas compartidas con Brasil: del 2 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

Aguas compartidas con Argentina: del 2 de noviembre al 20 de diciembre de 2025.

Queda exceptuada de la disposición la pesca de subsistencia, la cual podrá realizarse únicamente con anzuelo, liñada o caña (con o sin reel), desde las riberas y por pescadores ribereños con licencia comercial.