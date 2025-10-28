Emiliano Rolón realiza movidas en Fiscalías Adjuntas

Teniendo en cuenta la demanda de trabajo en las distintas dependencias fiscales y la atención impostergable requerida, en relación a los casos, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, realizó un total de cuatro reasignaciones y una designación en las Fiscalías Adjuntas, por medio de la Resolución FGE N° 4312. Estas designaciones tendrán efecto a partir del 1 de noviembre.

Así, la primera reasignación está relacionada al cargo de la fiscala Adjunta Patricia Rivarola, cuya renuncia por motivo de su jubilación fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el miércoles pasado. Rolón dispuso que sea la fiscala Adjunta Gilda Noemí Villalba Tottil, quien asuma en su reemplazo.

De esta manera, Villalba Tottil tendrá a su cargo el área tutelar, así como la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar y Género de Asunción; también, causas de Delitos Electorales de la capital y causas relacionadas a denuncias por maltrato animal, a nivel país.

La recién reasignada como fiscala Adjunta de capital, Gilda Villalba Tottil, venía desempeñándose en el mismo rango dentro del Ministerio Público, pero estaba encargada del Área III - Sur, departamento Central, desde el mes de octubre de 2024. Anterior a esto, estuvo a cargo de Caaguazú.

Rolón encarga otra área más a fiscala Adjunta de UDEA

Por otra parte, Rolón designó a la fiscala Adjunta María Soledad Machuca Vidal como encargada de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y Contrabando de Asunción. Esta área también se encontraba a cargo de la fiscala Adjunta Patricia Rivarola.

Es preciso señalar que, Soledad Machuca, actualmente es encargada también de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción e igualmente, de la Unidad Especializada de Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

Movidas en fiscalías adjuntas

El fiscal general Emiliano Rolón también realizó reasignaciones en otras Fiscalías Adjuntas, tales como las de Central, que ocupaba precisamente Gilda Noemí Villalba Tottil; la de Cordillera y la de Concepción.

En tal sentido, el fiscal Adjunto Roberto Carlos Zacarías Recalde, fue reasignado al Área III Sur, departamento Central, en reemplazo de Villalba Tottil; mientras que en reemplazo del mismo fue reasignado la fiscala Adjunta Alma Belinda Zayas Acevedo, a la fiscalía Adjunta de Cordillera.

Así también, la fiscala Adjunta María Asunción Alicia Sapriza Gómez fue reasignada a la Fiscalía Adjunta de Concepción, que se encontraba a cargo de Alma Zayas. Por su parte, Alicia Sapriza, ex fiscala contra el Crimen Organizado, se desempeñaba como fiscala Adjunta del departamento de San Pedro.

Tanto Alma Zayas, ex fiscala de Delitos Económicos, como Alicia Sapriza fueron designadas por la Corte Suprema de Justicia como Fiscalas Adjuntas, en octubre de 2024.